Международный суд в Гааге обязал Россию немедленно прекратить войну против Украины

Международный суд ООН постановил, что РФ должна прекратить военные операции на территории Украины. Решение является обязательным для исполнения в соответствии с международным правом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер.



«Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву», — написал Зеленский.



Он подчеркнул, что игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию.



Рассмотрение дела о войне России против Украины в Международном суде ООН в Гааге инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

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