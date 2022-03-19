Гуманитарные коридоры открываются в Луганской области

Эвакуация автобусами жителей ряда городов Луганской области запланирована на 19 марта. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что согласно договоренностям, «режим тишины» должен наступить с 9:00.



«За день стараемся эвакуировать как можно больше жителей области в безопасные регионы страны и ввезти гуманитарную помощь остающимся», - написал Гайдай в Telegram.



Он объявил места сбора людей для эвакуации:

- Северодонецк, 10:00 – возле городского Дворца культуры;

- Рубежное, 9:00 — Строение ПК, Южный, ул. Чехова, 11;

- Лисичанск, 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС, а также 10.00 - м-н СТВ, от памятника "Самолёт";

- Приволье, 10:00 – на площади;

- Попасная, 12:00 от обоих дворцов культуры и школы 1;

- Новозолотаровка, приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд.



«Эвакуация возможна только при отсутствии обстрелов! Надеемся на тишину», - подчеркнул глава администрации.