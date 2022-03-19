Для российских военнопленных в Украине уже есть лагеря

В Украине заработали специальные лагеря для российских военнопленных. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC.



«Уже есть (лагеря для военнопленных – ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция. Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на (том же) уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором», – рассказала Венедиктова.



Она добавила, что вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.



Генеральный штаба Вооруженных сил Украины утром 19 марта сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 14 тысяч 400 человек личного состава. Часть этих военных погибли, а част – сдались в плен.