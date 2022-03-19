При обстреле Рубежного погибли два ребенка и женщина

В результате обстрела жилого дома в городе Рубежное Луганской области, три человека погибли. Одного ребенка удалось спасти, еще двое детей – мертвы.



Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 19 марта в результате обстрела жилой дом обрушился, под завалами оказались люди. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области.



«Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытию работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей», – отмечено в сообщении.



Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и одного ребенка. Женщина погибла. Ребенок спасен, его состояние стабильное, удовлетворительное, отметили в ГСЧС.