Оккупанты не продвигаются дальше Мариуполя – Кириленко

Большинство городов Донецкой области, кроме Мариуполя и отдельных районов, находятся под контролем украинской власти. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире марафона «FreeДОМ» на телеканале UA.



«До вторжения РФ в Донецкой области было оккупировано примерно больше трети территории. Сейчас частично захвачены территории Волновахского, Мариупольского районов, а также Мангуш, Никольское. Основные крупные города находятся под контролем украинских военных и власти», – сообщил Кириленко.



Он считает, что даже захват Мариуполя – это «временная радость» оккупантов и боевиков «ДНР».



«Но мы понимаем, что нам придется практически по всей территории области отстраивать все заново», – резюмировал глава военной администрации.