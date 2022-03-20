Появилась информация о смерти в Мариуполе замкомандующего Черноморским флотом РФ

Андрей Палий. Фото со страницы Игоря Савостина во «ВКонтакте»

Заместитель командующего Черноморского флота России 51-летний Андрей Палий умер во время войны в Украине в Мариуполе. Об этом сообщил бывший россиий морской офицер Игорь Савостин.



«Ребята, склоните головы... 19 марта 2022 года на Украине, в Мариуполе, погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Палий Андрей Николаевич. Как настоящий комиссар, поднял в атаку морскую пехоту... Царствие небесное», — написал на своей странице во «Вконтакте» Игорь Савостин.



Также о гибели Палия написал и его знакомый — секретарь общественного совета Севастопольского нахимовского военно-морского училища Константин Царенко, передает ресурс reform.by, у которого есть доступ к закрытому от недрузей во «ВКонтатке» профилю Царенко.



Официальной информации о смерти высокопоставленного российского военного чиновника нет.

По информации украинской стороны, всего с начала войны умерли шесть высокопоставленных российских военных. Правда, болгарский журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что он и его коллеги по Bellingcat могут подтвердить смерть только троих из них.



Российская сторона официально признала только гибель генерала Андрея Суховецкого из 41-й армии Центрального военного округа России.

