Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если они потерпят неудачу, «это будет означать, что это третья мировая война».



«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», — сказал он в интервью телеканалу CNN.



Зеленский считает, «что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным». «Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — предостерег он.



Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу, призвал к переговорам «без промедления», предупредив, что в противном случае потери России будут «огромными».



«Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали мирные решения», — отметил он — «И я хочу, чтобы все меня сейчас услышали, особенно в Москве. Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины».

Ранее Зеленский заявил, что его приоритеты на переговорах: «Окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны».