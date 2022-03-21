Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России

Страны ЕС рассмотрят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.



«Мы работаем над пятым пакетом санкций, и предлагается много новых имен», - рассказал источник агентству на условиях анонимности, поскольку обсуждения не публичны.



Отмечается, что правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, прежде чем президент США Джо Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате G7, включая Японию.



Евросоюз вместе с западными союзниками уже ввел ряд санкций, включая замораживание активов российского центрального банка.



Однако четыре раунда санкций ЕС, введенные за последние три недели, в том числе против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли, пока не заставили кремль изменить курс в Украине, пишет Reuters.



Это оставляет перед блоком экономически труднейший выбор отказа от российской нефти, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания, но не 27 стран ЕС.



Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго как следующего логического шага, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.



Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Франция, возглавляющая шестимесячное председательство в ЕС, вероятно окажется решающей. Президент Эммануэль Макрон заявил, что, если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть «табу» по санкциям.



Дипломаты заявили, что российская атака химическим оружием в Украине или мощная бомбардировка Киева могут стать причиной энергетического эмбарго.