Две тысячи гривен ежемесячно и три тысячи на ребенка: В Кабмине анонсировали помощь переселенцам

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную денежную помощь в сумме 2 тысяч гривен, а также 3 тысячи на каждого перемещенного ребенка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении.



Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через «Дію» на банковскою карту.



Кроме того, будет выплачиваться 6,5 тысяч гривен работодателям за каждого трудоустроенного переселенца из пострадавших регионов.



«Начинаем программу трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6 500 грн за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников», - сказал Шмыгаль.



В связи с этим премьер призвал работодателей принимать переселенцев на работу и продолжать вести бизнес в регионах, где это возможно.



Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в результате российской агрессии 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцами, более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны.