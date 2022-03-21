Подоляк: Из-за войны 12 млн украинцев стали переселенцами, более 3 млн - выехали из страны

В результате российской агрессии более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны, 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцами. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?» - написал Подоляк.



По данным ООН, из-за войны свои дома вынуждены были покинуть около 10 млн украинцев.