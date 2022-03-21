Более четырех тысяч человек сегодня покинули Мариуполь. Всего уже эвакуировались 45 тысяч человек

За сегодняшний день, 21 марта, 4384 жителя Мариуполя смогли покинуть блокадный город, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Среди выехавших — 1073 ребенка.
Все эти люди добрались до Запорожья, отметил Кириленко.
Всего за шесть дней, как мариупольцы на собственных авто выезжают из осажденного города, в Запорожье добрались более 45 тысяч человек.
За это время центры поддержки приняли и оказали помощь почти 30 тысяч мариупольцев.
Контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье:
- улица Рекордная, 41 (помещение цирка)
- Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр)
Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).