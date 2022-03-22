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Над Мариуполем сбили российский самолет, который бомбил город

22 марта 2022, 18:27

Над Мариуполем сбили российский самолет, который бомбил город

Сегодня над Мариуполем сбили самолет оккупантов, который бомбил город. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

«В 16:45 в районе бассейна "Нептун" наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город», — говорится в сообщении.

Мариуполь продолжает находиться в блокаде, которую устроили оккупационные войска. Уличные бои идут на восточной окраине города. Также силы РФ продолжают бомбить Мариуполь с воздуха и артиллерией.

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