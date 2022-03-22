У Путина рассказали, при каких условиях нажмут на «ядерную кнопку»

В Кремле не отрицают, что могут прибегнуть к использованию ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия нажмет «ядерную кнопку» в случае, если будет «экзистенциальная угроза» для страны. Об этом он сказал в интервью CNN.



На вопрос, при каких условиях Путин будет использовать ядерный потенциал России, Песков ответил: «Если это экзистенциальная угроза для нашей страны, то может быть».



Кроме этого, Песков признал, что российское руководство еще не добилось поставленных целей.



Пресс-секретарь также заявил, что «специальная военная операция» — официальный эвфемизм Кремля для обозначения вторжения России в Украину — «проводилась строго в соответствии с заранее установленными планами и целями».