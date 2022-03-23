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Названы силы РФ и «ДНР», которые пытаются захватить Мариуполь

23 марта 2022, 08:36

Названы силы РФ и «ДНР», которые пытаются захватить Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил перечень подразделений вооруженных сил России и группировки «ДНР», которые участвуют в штурме Мариуполя.

«Я посмотрел сегодня, кто атакует Мариуполь. Город атакует девятый полк морской пехоты "ДНР", сводный отряд спецназа <...>, пострадавший сильно. Командует всем этим с командного пункта 150-й дивизии. Наступает 810-я бригада морской пехоты, где, по-моему, второй раз убили командира. Старый погиб неделю с лишним назад, а сейчас пошла информация, что наш снайпер застрелил и нового. И [наступает] 68-й танковый полк... И некоторые части Росгвардии», — рассказал Арестович во время стрима на YouTube- канале «Фейгин Live».

По его словам, «это некомплект» — такого количества военных недостаточно для захвата города. Однако Арестович, подчеркнул, что проблема в том, что российские силы используют авиацию и гибнут мирные жители.

По информации Генерального штаба ВСУ, во время штурма Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

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