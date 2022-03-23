Потери России с начала войны составили около 15,6 тысячи человек, 101 самолет и более 500 танков – Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину войска России потеряли около 15600 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду.

Также в сообщении указано, что противник потерял 517 танков, 1578 боевых бронированных машин, 267 артиллерийских систем, 80 РСЗО и 47 средств ПВО.

Кроме того, были уничтожены 101 самолет и 124 вертолета, 1008 единиц автомобильной техники, 70 цистерн с ГСП, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц специальной техники, а также 4 корабля.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются и подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.



Потери Вооруженных сил Украины в войне украинская сторона не озвучивает.