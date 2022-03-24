Россия обустраивает военную базу под Мелитополем, откуда наносит ракетные удары

Под Мелитополем, который находится во временной оккупации, российские военные строят свою военную базу, откуда уже наносят ракетные удары. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает «Укринформ».



«Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ [24 февраля], чтобы уничтожить наш аэродром. На сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом», — сказал он.



По словам Федорова, это особо опасная точка размещения, «потому что будут уничтожаться все ракетные установки, которые будут стрелять по нашим украинским городам».



Мэр Мелитополя полагает, что россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время.



Он выразил надежду, что у оккупантов хватит мудрости, чтобы одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности.