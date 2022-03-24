На Луганщине российская авиация скинула фосфорные бомбы. Есть погибшие

Последствия удара в Луганской области. Фото: ЛугОВА

В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное. В результате этого погибли 4 человека, среди которых двое детей, ранено 6 человек.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше», – говорится в сообщении.



По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.



В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично.