Ночной обстрел Ахтырки: Есть погибшие

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие. Об этом сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в видеообращении.



«Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки», - сказал Кузьменко.

По данным Офиса генпрокурора, в ходе обстрела в результате авиаобстрела разрушены и повреждены не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электросетей, погиб один гражданский.



При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).