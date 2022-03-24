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Пятеро погибших и 8 раненных на Луганщине в результате обстрелов

24 марта 2022, 17:19

Пятеро погибших и 8 раненных на Луганщине в результате обстрелов

В Луганской области в результате обстрелов погибли 5 людей, еще 8 были ранены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Рашисты не перестают убивать мирных. В Луганской области за полдня пятеро погибших, восемь раненых», — написал он в Фейсбук.

В результате авиационного обстрела в Лисичанске загорелись гаражи, есть раненые. В Рубежном в результате обстрела загорелась кровля многоэтажного дома, в другом районе жилой дом горел и начал разрушаться. Есть раненые.

В Новотошковке произошло возгорание жилого дома. В Северодонецке — прямое попадание в здание кинотеатра, повреждены два жилых дома, горели гаражи, а также перебит газовод. Также российские оккупанты совершили прямое попадание в крышу здания школы, в подвале которой находились люди. Без возгорания и жертв.

В одном из районов загорелись два автомобиля. Один погибший и один раненый. Двое погибших обнаружены возле жилого дома.

Гайдай призвал жителей находиться в укрытиях.

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