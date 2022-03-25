Россия перебрасывает военных в Беларусь и катера в Азовское море – Генштаб

Россия отправляет в Беларусь новые подразделения, а также увеличивают количество катеров в Акватории Азовского моря. Об этом говорится в сводке Генштаба.



«Продолжаются пополнение потерь оккупационных войск путем формирования и отправки в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка), 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота Вооруженных Сил РФ», - говорится в сообщении.



В Генштабе отмечают, что на Волынском направлении противник активных действий не предпринимал. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.



Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика «Валентин Пикуль», ракетного катера «Набережные Челны» и двух десантных катеров.



В штабе сообщили, что россиянам не удалось добиться блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако, частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.