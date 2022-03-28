В Макеевке сократили график подачи воды жителям до четырех часов в сутки

Питьевая вода в Макеевке будет подаваться жителям только четыре часа в сутки. Об этом сегодня сообщила подконтрольная группировке «ДНР» городская «администрация».



Там пояснили, что подача воды сокращена по причине того, что в результате боевых действий обесточен один из вводов на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение города.



Уточняется, что согласно новому графику вода из кранов в основной части Макеевке будет идти с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 21:00, в районе водопроводной насосной станции «Ломбардо» — с 07:00 до 9:00 и с 20:00 до 22:00, в районе водопроводной насосной станции «Пролетарская» — с 16:00 до 20:00.



До сегодняшнего дня вода также подавалась по графику, три часа утром и столько же вечером. До начала активных боевых действий в городе было круглосуточное водоснабжение.



Проблемы с водой по обе стороны от линии соприкосновения начались после усиления боевых действий в феврале и, как следствия, повреждения объектов водоснабжения.