В Северодонецке и Рубежном вследствие обстрелов двое погибли, еще 10 ранены

Два человека погибли, еще 10 человек пострадали в результате обстрела Северодонецка и Рубежного Луганской области в понедельник. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Кроме этого, оккупанты обстреливали Лисичанск и Щедрищево, пострадавших нет.



«Огонь враг открывал по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Щедрищевому. Днем сплошной ужас творился в Северодонецке — пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов. Обостренной остается ситуация и в Рубежном. В этих двух городах за сутки у нас 2 погибших и 10 пострадавших», — написал Гайдай.



В общей сложности спасателям удалось спасти из-под завалов и из пожара 26 граждан



За сутки в Луганской области россияне повредили 23 объекта — 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.