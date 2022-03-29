Москва заявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях

Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена. Об заявил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает «Интерфакс-Украина».



«В целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», - сказал он.



Фомин утверждает, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.