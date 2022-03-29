Польша прекратит импорт российского угля

Польша приняла решение о запрете импорта угля из России в связи с войной в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



«Во вторник правительство одобрило положения, в соответствии с которыми импорт угля из России на государственном уровне запрещен», — цитирует агентство слова представителя правительства страны Петра Мюллера с пресс-конференции в Варшаве.



«Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — приводит его слова российское агентство «РИА Новости».



Мюллер отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша «не может дальше ждать».