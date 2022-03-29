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Оккупанты насильно депортировали в РФ медперсонал и пациентов роддома в Мариуполе

29 марта 2022, 19:47

Оккупанты насильно депортировали в РФ медперсонал и пациентов роддома в Мариуполе

Российские оккупанты незаконно вывезли на территорию РФ более 70 человек из роддома № 2 в Левобережном районе Мариуполе — это медицинский персонал и пациенты. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

На сегодня известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию России. У них отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляют в лагеря, после чего перенаправляются в отдаленные города РФ.

«То, что сегодня делает Россия — нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России», — прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Власти создают базу депортированных жителей и разрабатывают действенный механизм возвращения земляков.

Ранее было известно о депортации персонала и пациентах городской больницы № 1. Там было около 600 мариупольцев.

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