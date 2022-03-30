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Ситуация под Киевом: Бой в Ирпене, гуманитарная катастрофа в Вышгородском районе

30 марта 2022, 12:45

Ситуация под Киевом: Бой в Ирпене, гуманитарная катастрофа в Вышгородском районе

В Бучанском районе ситуация контролируемая, но напряженная, в Ирпене бой, в трех временно оккупированных громадах Вышгородского района гуманитарная катастрофа, Славутич полностью изолирован. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«Наиболее опасными направлениями остаются: населенные пункты вдоль Житомирской трассы; Буча – Ворзель – Гостомель; Немешаево; Дмитровская громада; Макаровская громада; север Вышгородского района; территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад Броварского района», - сообщил глава ОВА.

Всего за сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области.

В Бучанском районе ситуация подконтрольна, в большинстве громад напряженная. Макаров под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом; в Бородянке перемещение врага, заблокировано, с разрушенной инфраструктурой; в Буче и Немешаево инфраструктура разрушена, связи практически нет.

В Гостомельской громаде – перемещение врага, шел бой, инфраструктура разрушена. В Ирпене бой, постоянные обстрелы, ВСУ контролирует город, инфраструктура разрушена. По части Дмитровской громады перемещается враг, частично отсутствует свет.

В Белогородской громаде частично отсутствует свет. В Броварской районе в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской громад - незначительное количество вражеской техники, много разрушенной инфраструктуры.

В Вышгородском районе - в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

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