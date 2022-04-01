Власти Бучи и Гостомеля призвали жителей не возвращаться из-за угроз со стороны войск РФ

Город Буча под Киевом остается оккупированным, жителям возвращаться туда пока не надо. Об этом заявил секретарь горсовета Тарас Шаправский в видеообращении.



По его словам, есть проверенная информация от Вооруженных сил, Главного управления разведки о том, что российская бронетехника и значительная часть военнослужащих выведена.



«В то же время остается большое количество диверсионных групп, остаются также российские военные, переодетые в гражданское и фактически продолжают сопротивление», — добавил Шаправский.



Он подчеркнул, что сегодня возвращаться в город опасно.



«И такая ситуация будет даже после освобождения Бучи, до месяца по времени мы прогнозируем, поскольку, по предварительной информации, большие территории заминированы», — отметил Шаправский.



Он уточнил, что заминированы жилые и административные здания, брошенная военная техника, «заминированы даже тела погибших».



Похожее заявление по ситуации в соседнем Гостомеле сделал глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.



«Гостомель находится в зоне вражеских обстрелов. Возвращаться туда нельзя. На данный момент в Гостомеле очень опасно. Кроме того, там зафиксировано большое количество мин и снарядов», — рассказал он в видеообращении.



Он призвал выехавших жителей не пытайтесь попасть в Гостомель сейчас.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что находиться в городе сейчас опасно, несмотря на то, что населенный пункт был освобожден украинскими силами.