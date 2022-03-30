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В Ирпене 200-300 жителей погибли за время российской агрессии

30 марта 2022, 16:43

В Ирпене 200-300 жителей погибли за время российской агрессии

По меньшей мере 200-300 мирных жителей Ирпеня под Киевом погибли за время российской агрессии. Такие ориентировочные данные озвучил мэр Александр Маркушин на брифинге.

Он отметил, что на сегодняшний день еще нет точных данных. «Но в то время, когда были мощные военные действия, когда сутками шли обстрелы, людей просто хоронили в дворах и парках. Я думаю, что 200-300 людей, к сожалению погибли», подчеркнул Маркушин. Он отметил, что разрушено 50% города и под завалами многоэтажных домов остаются тела людей.

Также Маркушин сообщил, что во время освобождения города от российских оккупантов погибли примерно 50 украинских военнослужащих и правоохранителей, еще 100 — ранены.

28 марта мэр Ирпеня объявил о возвращении города под контроль Украины. Вместе с тем сегодня Маркушин призвал жителей пока что не возвращаться в город, так как российские военные продолжают обстреливать Ирпень с районов Бучи и Ворзеля.

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