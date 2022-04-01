На восстановление Мариуполя понадобится минимум 10 млрд долларов

На восстановление разрушенной оккупантами инфраструктуры Мариуполя понадобится минимум 10 млрд долларов. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.



«Не менее 10 млрд долларов понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ», - говорится в сообщении.



В горсовете отметили, что для оценки масштабов разрушений и подсчета средств, необходимых для восстановления инфраструктуры создана специальную депутатскую комиссию.



«Мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.