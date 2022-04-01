Сегодня по гумкоридорам эвакуировались более 6 тысяч человек, еще ждут автобусы с мариупольцами

За 1 апреля по гуманитарным коридорам в Украине эвакуировались 6 266 мирных жителей. Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук.



В частности, по гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехали 1 431 человек. Из них 771 человек из Мариуполя и 670 жителей Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.



В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1735 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная и Попасная.



42 автобуса из Бердянска с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями уже прошли Васильевку. По данным Верещук, это более 2500 человек. За автобусами двигается более 300 частных автомобилей. Все они сейчас направляются в Запорожье.



Также из Запорожья в Бердянск сегодня доехали 10 автобусов, которые довезли 80 тонн гуманитарной помощи. Завтра с утра они продолжат эвакуацию мариупольцев.