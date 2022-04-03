Зеленский объявил об усилении обороны на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью российских войск является захват Донбасса и юга Украины, в связи с чем украинские войска усиливают оборону на востоке страны.



«В чем цель русских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Делать все для защиты», — сказал Зеленский в видеообращении.



По словам президента, мы «усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознаем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке».



«Наш героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его способности», — подчеркнул Зеленский.



Он также заявил, что «наши защитники и защитницы продолжают возвращать контроль над громадами Киевской и Черниговской областей. Все больше украинских национальных флагов в районах, временно оккупированных. Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносят огневое поражение».