Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды

В отдельных районах Донецкой области наблюдается дефицит питьевой и технической воды. Жителям Донецка, Макеевки Иловайска и Горловки подвозят воду с 9 часов утра до 16 часов вечера.



В то же время в некоторых магазинах Донецка уже установлен лимит на продажу разливной воды – не более 15 литров в одни руки.

Проблемы с водоснабжениям начались по обе стороны линии соприкосновения после усиления боевых действий в конце февраля. Были обстреляны ключевые объекты подачи воды — канала Северский Донец — Донбасс в районе Горловки, насосной станции Южнодонбасского водовода возле Ясиноватой и другие. В некоторых районах Донецка подача воды вовсе прекращена, в части города она подается в уменьшенных объемах. «ДНР» приняла решение о переводе подконтрольной ей территории на почасовый график подачи воды. Также в Донецке полностью отсутствует горячая вода.



На данный момент коммунальные компании, которые находятся на оккупированной территории, не могут починить инфраструктуру по нескольким причинам. На предприятиях почти не осталось работников – мужчины либо скрываются от принудительной мобилизации «ДНР», либо уже отправлены воевать против украинской армии. Кроме этого у линии фронта на данный момент невозможно обеспечить режим «тишины».