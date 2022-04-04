Бойченко призвал мир объединиться, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя

В заблокированном Мариуполе находятся около 130 тысяч человек, сообщил мэр города Вадим Бойченко во время брифинга.



«Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сегодня этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно», – рассказал Бойченко.



По данным мэра, около 90 тысяч жителей Мариуполя смогли выехать через Бердянск в Запорожье. Вокруг города в селах разместились примерно 70 тысяч мариупольцев.



«Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей города Мариуполь», – призвал Бойченко.



Почти половина городской инфраструктуры Мариуполя уничтожена полностью и восстановлению не подлежит.