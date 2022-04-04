Обстрелы Николаева: за день 10 человек погибли и 46 – ранены

Российские войска обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Несколько кассетных боеприпасов разорвались у торговых точек и остановки общественного транспорта, есть погибшие и раненые. По предварительным данным, российские войска вели огонь из Херсонской области.



Во время вечернего обстрела 9 человек погибли, 41 человек ранен. Данный обстрел сегодня – не первый. Утром также пострадали люди. Всего за день погибли 10 человек и 46 – ранены.



Мэр призвал жителей города не выходить из домов без крайней потребности.