Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя

Глава группировки «ДНР» в Мариуполе вручил награды российским военным и боевикам-сепаратистам, среди которых был человек с неонацистскими шевронами на форме. Награждение прошло в Мариуполе, который российские силы пытаются захватить полностью. Соответствуюшее видео опубликовано в телеграм-канале Пушилина.

Человек с символами неонацистов — старший лейтенант Роман Воробьев. Пушилин вручил ему «Георгиевский крест II степени». На руке у Воробьева сразу два шеврона с неонацистской символикой.

Денацификация, говорите?



Глава «ДНР» Пушилин в Мариуполе вручил награду военному с неонацистскими шевронами на формеhttps://t.co/vppch8biIj pic.twitter.com/H8b6XJOJ4J — Новости Донбасса (@novostidnua) April 4, 2022

Первый символ — «Мертвая голова» («Тотенкопф»). В нацистской Германии он означал готовность пожертвовать жизнью ради фюрера, являлся эмблемой 3-й Танковой дивизии СС «Тотенкопф» и подразделений «Мертвая голова» — охраны концентрационных лагерей. Использовался в обмундировании подразделения СС. У современных неонацистов означает преемственность «славе СС». Широко используется ультраправыми в разных странах как идентификатор нацистских и неонацистских взглядов.

Второй шеврон на руке Воробьева — «Валькнут» («Узел воина») — это старый скандинавский символ. Часто он считается символом бога Одина или великана Грунгнира по скандинавской мифологии. Со второй половины ХХ вка «Валькнут» используется белыми расистами (часто — сторонниками неоязыческих культов расистского толка) как символ связи с «давними скандинавами» и готовности умереть ради бога Одина и «северной, или нордической, расы».

Украинская хельсинская группа по правам человека включила оба знака в справочник «символов ненависти».

На награждении присутствовал командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев, который руководит штурмом Мариуполя. Не исключено, что старший лейтенант Роман Ворабьев является российским военнослужащим, а не донбасским сепаратистом.



Президент России Владимир Путин называл одной из целей войны против Украины (в его толковании «специальной военной операции») денацификацию страны. Российская и сепаратистская пропаганда регулярно использует нарративы о «неонацистах» в составе украинских Вооруженных сил.