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Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►

05 апреля 2022, 01:23

Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Почти 100% процентов инфраструктуры Мариуполя разрушено и половина не подлежит восстановлению, заявил Вадим Бойченко.
  • В Мангуше арестована миссия МККК и взяты в плен 17 патрульных полицейских.
  • Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе самой сложной и сказал, что ожидает гуманитарный коридор для мирных жителей до Турции по морю.
  • Глава Луганской ОВА призывает как можно скорее людей покинуть города области.
  • Британское Министерство обороны заявляет о прибытии «вагнеровцев» на Донбасс.
  • США и ЕС призывают к судебным разбирательствам по военным преступлениям России в Буче.

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