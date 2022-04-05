Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Почти 100% процентов инфраструктуры Мариуполя разрушено и половина не подлежит восстановлению, заявил Вадим Бойченко.
- В Мангуше арестована миссия МККК и взяты в плен 17 патрульных полицейских.
- Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе самой сложной и сказал, что ожидает гуманитарный коридор для мирных жителей до Турции по морю.
- Глава Луганской ОВА призывает как можно скорее людей покинуть города области.
- Британское Министерство обороны заявляет о прибытии «вагнеровцев» на Донбасс.
- США и ЕС призывают к судебным разбирательствам по военным преступлениям России в Буче.