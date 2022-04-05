Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назвал вызовом переговоры с Россией после трагедии в Буче

05 апреля 2022, 10:48

Зеленский назвал вызовом переговоры с Россией после трагедии в Буче

Даже возможность переговоров с Россией после массовых убийств мирных жителей российскими военными в Буче будут вызовом, считает президент Владимир Зеленский.

«Все мы, и я в том числе, будем воспринимать даже возможность переговоров как вызов. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий. Потом, когда берешь себя в руки, а это приходится делать, я думаю, что у нас нет другого выбора», — сказал он в интервью украинским журналистам, котрое показали в рамках всеукраинского телемарафона.

По словам Зеленского, «будет другой вызов в середине государства, потому что все понимают: то, что они сделали — прощения этому нет. Каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет бить тебя по рукам в отношении тех или иных переговоров. Но надо находить возможности в отношении таких шагов».

По его словам, «просто сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить — позиция самая легкая». «Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию», — подчеркнул Зеленский.

Он высказался за ускорение расследования преступлений в Буче и других городах. «Невыгодно затягивать этот процесс и Европе, потому что они видят — доказательств более, чем достаточно и, к сожалению, доказательства будут только появляться», — подчеркнул президент.

Смотрите также:

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война Переговоры Россия-Украина
Места
Буча

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
12:59
Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину
09:45
Что с выездом из Мариуполя? Дайджест НД за день ►
23:58
В Донецке умер Андрей Бабицкий — бывший журналист «Радио Свобода», который занял сторону «ДНР»
23:01
«ДНР» смягчила отдельные ковидные ограничения
22:46
Городской голова Рубежного перешел на сторону оккупантов
16:37
Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►
13:42
«ДНР» заявила о 72 погибших жителях за время российско-украинской войны
все новости
12:05
В Рубежном войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой. Есть опасность для жителей
11:51
Зеленский: К Донбассу на переговорах с Россией руки не дошли
11:16
У Украины пока нет готового перечня стран-гарантов безопасности
10:48
Зеленский назвал вызовом переговоры с Россией после трагедии в Буче
09:46
Сегодня заявлено 7 гумкоридоров, включая из Мариуполя и Луганской области
09:08
Минимум 165 детей погибли за время вторжения России в Украину
08:07
В Рубежном погибших хоронят во дворах, заявил глава Луганской ОВА
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
00:44
Зеленский — пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет за решеткой в лучшем случае
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
22:53
Россияне назначили «мэром» Мариуполя депутата от «ОПЗЖ»
22:16
В подвале детского санатория Бучи российские военные пытали людей
22:02
Зеленский утвердил делегацию по переговорам с Россией о гарантиях безопасности
21:45
Из Мариуполя сегодня выехали еще 1,5 тысячи человек
21:16
Обстрелы Николаева: за день 10 человек погибли и 46 – ранены
все новости
ВИДЕО
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
04 апреля, 00:45
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
04 апреля, 00:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция