Зеленский назвал вызовом переговоры с Россией после трагедии в Буче

Даже возможность переговоров с Россией после массовых убийств мирных жителей российскими военными в Буче будут вызовом, считает президент Владимир Зеленский.



«Все мы, и я в том числе, будем воспринимать даже возможность переговоров как вызов. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий. Потом, когда берешь себя в руки, а это приходится делать, я думаю, что у нас нет другого выбора», — сказал он в интервью украинским журналистам, котрое показали в рамках всеукраинского телемарафона.



По словам Зеленского, «будет другой вызов в середине государства, потому что все понимают: то, что они сделали — прощения этому нет. Каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет бить тебя по рукам в отношении тех или иных переговоров. Но надо находить возможности в отношении таких шагов».



По его словам, «просто сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить — позиция самая легкая». «Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию», — подчеркнул Зеленский.



Он высказался за ускорение расследования преступлений в Буче и других городах. «Невыгодно затягивать этот процесс и Европе, потому что они видят — доказательств более, чем достаточно и, к сожалению, доказательства будут только появляться», — подчеркнул президент.



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