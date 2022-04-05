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Генсек НАТО: В ближайшие недели Россия будет наступать на восточную и южную Украину

05 апреля 2022, 16:34

Генсек НАТО: В ближайшие недели Россия будет наступать на восточную и южную Украину

В ближайшие недели ожидается наступление РФ на восточную и южную Украину для захвата всего Донбасса и создания пути к оккупированному Крыму. Об этом сообщил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас видим значительное перемещение войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. Они перемещают фокус на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшее российское наступление на восточную и южную Украину, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать наземный путь к оккупированному Крыму. Это ключевая фаза войны», - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия выводит свои не только из Киева, но с севера Украины, по крайней мере значительно сокращает свое присутствие там.

«Президент Путин не смог достигнуть цели, которые он установил для этой военной операции… Так что теперь он перемещает многие из этих войск с севера в Беларусь, на восток в Россию», - рассказал он.

Столтенберг указал, что после этого ожидается новое очень концентрированное российское военное наступление на Донбассе. По его словам, репозиционирование займет несколько недель.

«В это окно чрезвычайно важно, чтобы союзники по НАТО предоставили поддержку, чтобы мы смогли перевооружить и пополнить запасы украинских сил. Именно это я ожидаю, что союзники сделают и обсудят на встрече завтра и послезавтра», - сказал Столтенберг.

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