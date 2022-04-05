Омбудсвумен: Похороненных в братской могиле жителей Бучи эксгумируют

Прокуратура готовит постановление об эксгумации тел жителей Бучи, похороненных в братской могиле, для идентификации погибших, причин и обстоятельств смерти. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Омбудсвумен проинформировала, что речь идет о могиле возле церкви Святого Андрея Первозванного, где захоронены от 150 до 300 жертв.



По словам уполномоченной по правам человека, фактически половина города разрушена вражескими обстрелами, приближаться к домам опасно из-за риска детонации неразорвавшихся снарядов, в большинстве многоэтажек выбиты взрывами окна и дыры в стенах от бомбардировок.



«Вдоль дороги из Киева в Бучу и Ирпень - десятки расстрелянных авто, в которых погибли обычные люди, которые пытались спасти свою жизнь и уехать из городов», - написала омбудсвумен.



Она сообщила, что сейчас тела погибших собирают сотрудники правоохранительных органов для проведения необходимых экспертиз.

«На раскрытие братских могил прокурорами готовится постановление об эксгумации - чтобы каждый потерявший родных мог их найти и должным образом похоронить, а также для определения обстоятельств гибели всех жертв с целью привлечения виновных оккупантов к ответственности», - сообщила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине и призвала посетить Бучу, Ирпень и другие освобожденные города Украины.