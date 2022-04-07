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Россияне всю ночь обстреливали города Золотое и Горское – глава Луганской ОВА

07 апреля 2022, 09:13

Россияне всю ночь обстреливали города Золотое и Горское – глава Луганской ОВА

Разрушенный дом в Луганской области. Фото - Telegram Сергей Гайдай Разрушенный дом в Луганской области. Фото - Telegram Сергей Гайдай

Российские войска всю ночь обстреливали населенные пункты Луганской области Золотое и Горское, а также больницу в Северодонецке и жилые дома в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горской общине», - заявил Гайдай.

Он отметил, что враг стирает с земли Горскую общину, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля, длился всю ночь и продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады.

Гайдай сообщил, что россияне не смогли войти в Новотошковское.

«Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома», - подчеркнул глава ОВА.

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