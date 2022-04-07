После попытки захватить Донбасс Россия снова переключится на Киев — ВСУ

После передислокации российских войск на восток Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев, отмечает заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Грузевич.



«Ситуация остается напряженной. Враг сменил свое направление, и в ближайшее время будет стараться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления, все-таки, на столицу», — сообщил Грузевич на брифинге.



По его словам, сейчас внешний круг обороны Киева и Киевской области расширяется, военные возводят фортификационное оборудование и готовят личный состав.



«Сейчас такое небольшое затишье в Киевской области, но не для военных. Мы сейчас активно начали фазу подготовки личного состава, который прибыл в качестве пополнения, подготовку подразделений территориальной обороны к активным действиям», — сказал он.



Грузевич рассказал, что военных обучают использовать новейшее вооружение, которое сейчас поступает из стран-партнеров.



«Практически все участки, которые можно использовать, мы сейчас используем для обучения личного состава», — добавил Грузевич.