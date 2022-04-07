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В Офисе президента ответили на обвинения Кремля о смене гарантий безопасности в будущем договоре

07 апреля 2022, 16:10

В Офисе президента ответили на обвинения Кремля о смене гарантий безопасности в будущем договоре

Россия хочет продолжить переговоры с украинской стороной, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он заявил, что российская сторона делает это, «несмотря на все провокации».

Лавров утверждает, что Россия будет продвигать в «изначальные ключевые позиции и требования».

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования», — заявил Лавров журналистам.

Он сказал, что Украина представила новый проект соглашения и в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида) Арахамии», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, «в стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь».

«Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля», — отметил Лавров.

«Украинская правда» опубликовала реакцию главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка на заявления Лаврова. Он отметил, что украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно – «без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны».

В то же время, детали переговоров и предложения на них Киев пока не комментирует.

«Ключевое — есть предложенная Украиной формула гарантий безопасности», — сообщил Подоляк.

Кроме того, по его словам, новые предложения Украины предполагают возможность проведения на ее территории военных учений с участием иностранных контингентов при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности, Россия в этом контексте не упоминается.

«В документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию», — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, «в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено».

«Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — заявил Лавров.

Он также сказал, что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов двух стран.

«Фигурирует идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины. Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий», — сказал глава МИД РФ.

По словам министра, «наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска, (будет) нагромождать все новые и новые предварительные условия».

«Этот замысел понятен, но он неприемлем», — заявил Лавров.

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переговоры с Россией гарантии безопасности

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