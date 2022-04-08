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В результате удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, в том числе 4 детей

08 апреля 2022, 13:43

В результате удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, в том числе 4 детей

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой обалсти погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также проинформировал про 87 раненых, среди которых значительное количество тяжелых.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска, где в тот момент происходила эвакуация населения. На вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых большинство — женщины и дети. Полную информацию о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуры устанавливают.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

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