Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей в Ирпене и Буче

В Офис уполномоченной по правам человека Верховной Рады поступают новые факты и свидетельства об изнасиловании людей в украинских городах, которые некоторое время находились под контролем российских оккупационных войск.



Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила о трех случаях. Из них две жертвы были несовершеннолетними.



«Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень», – написала Денисова в Telegram.



Она напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.