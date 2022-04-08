Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей в Ирпене и Буче

08 апреля 2022, 17:28

Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей в Ирпене и Буче

В Офис уполномоченной по правам человека Верховной Рады поступают новые факты и свидетельства об изнасиловании людей в украинских городах, которые некоторое время находились под контролем российских оккупационных войск.

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила о трех случаях. Из них две жертвы были несовершеннолетними.

«Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень», – написала Денисова в Telegram.

Она напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Еще по теме

Прочее
Изнасилование Военные преступления
Места
Ирпень Буча

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
09:55
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
08:48
Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
все новости
18:48
В аварии под Ростовом пострадали жители ОРДО
18:25
В Одессе и Одесской области вводят комендантский час с 9 по 11 апреля
17:58
На Луганщине оккупанты обстреляли жилые дома, в Лисичанске погибла женщина
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
17:28
Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей в Ирпене и Буче
17:08
Число жертв ракетного удара в Краматорске увеличилось до 50, пятеро из них дети
16:18
Обстрел вокзала в Краматорске: Раненых отправляют в больницы соседних областей
16:10
Кириленко: Российские войска специально бьют по местам скопления людей
15:40
Глава Донецкой ОВА: Договориться об эвакуации из Мариуполя морем не удалось
15:21
У российских военных есть «Точка-У» – расследователи показали видео и фото
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
14:44
Дочери Путина и Лаврова теперь под санкциями Великобритании
14:13
Войска РФ обстреляли ледокол в Мариупольском порту, один человек погиб - «Азов»
13:43
В результате удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, в том числе 4 детей
13:16
Из Краматорска сегодня уже не уедут эвакуационные поезда
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
08 апреля, 09:55
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
07 апреля, 10:25
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
06 апреля, 00:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция