На Луганщине оккупанты обстреляли жилые дома, в Лисичанске погибла женщина

Сегодня сразу в нескольких городах Луганской области российские захватчики обстреляли жилые дома. В Лисичанске под завалами дома спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм.



Он отметил, что в течение дня российские войска открывали огонь по Северодонецку, Щедрищевому, Кременной, Тошковке, Лисичанску.



«В Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Прибыв на место происшествия, пожарно-спасательное подразделение ГСЧС ликвидировало пожар, однако под обломками была найдена женщина без признаков жизни», — сообщил Гайдай.



Он также рассказал, что в Северодонецке в очередной раз оккупанты обстреляли многоэтажки, в результате возникли пожары в квартирах, горели склады. В Щедрищево горели сразу несколько жилых домов. В Кременной в течение дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах.



«Кроме того, в Тошковке и Дуброве произошло возгорание сухой травы и подстилки хвойного леса», — добавил глава ОВА.