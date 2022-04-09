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Российские захватчики штурмовали населенные пункты Донбасса

09 апреля 2022, 07:47

Российские захватчики штурмовали населенные пункты Донбасса

Российские оккупанты в течении прошедших суток совершали штурмовые действия на Донецком направлении и осуществляли перемещение подразделений на Донбасс. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей», - сказано в сообщении.

Россияне сосредоточили усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

«На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника», - сказано в сводке Генштаба.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории республики Беларусь. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородской и Воронежской области.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. Эта информация уточняется.

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