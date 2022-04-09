Минобороны РФ обвинило СБУ в подготовке «провокации» на несуществующем химзаводе под Харьковом

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил , что СБУ якобы готовит провокацию с использованием химических веществ на заводе под Харьковом. Журналисты-расследователи «Тhe Insider» установили, что этого завода уже не существует.



«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил Конашенков на брифинге.



На картах Google завод «Химпром» в Первомайском действительно есть, но он был ликвидирован несколько лет назад.





«В ближайшее время будет ликвидировано одно из некогда крупнейших химических предприятий Украины — ГП „Химпром”. <…> Сейчас стало известно, что восстановить работу первомайского „Химпрома” уже невозможно: в ближайшее время ГП будет стерто с карты химической отрасли Украины», — сообщал в 2012 году украинский портал Uaprom.info.



В данное время завод закрыт, здания цехов снесены, железнодорожные пути разобраны. На сайте, посвященном закрытию и разрушению завода, в 2013 году опубликована видеозапись взрыва одного из зданий.



Сейчас территория бывшего завода на спутниковых фото выглядит так: