В России задержали солдата, который записывал видео сексуального насилия над младенцем

В России задержали солдата Алексея Бычкова, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем, пишет «Вот Так».



Информацию о Бычкове опубликовал пользователь «ВКонтакте» Костя Кикеев. По его словам, Бычков 1997 года рождения, зарегистрирован в Ставрополье и живет в Краснодарском крае. Кроме того, 8 марта 2022 года его оштрафовали за перевозку детей без специального кресла в автомобиле, зарегистрированном на Анастасию Цекрес. В переписке с «Вот Так» Цекрес заявила, что продала машину его жены, но «этого подонка» не знает. Позднее она рассказала «Вот Так», что увидела ролики Бычкова, написала заявление в полицию, и мужчину задержали.



Ролик с младенцем — не единственный, в котором Бычков демонстрирует свои сексуальные девиации. Во «ВКонтакте» выложены еще несколько видео, где он также совершает насилие над детьми.



Согласно информации издания, Бычков служит в пригороде Пскова в войсковой части №64044. По словам председателя совета ветеранов 76-й гвардейской дивизии ВДВ Юрия Соседова, все военные соединения Псковской области участвуют в войне в Украине.