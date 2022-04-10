Российские войска начали первый этап наступления на востоке Украины и ожидают прибытие подкрепления. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.



Он отметил, что оккупанты попытаются проводить наступление одновременно с севера и с юга.



«Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это десять батальонно-тактических групп, которые приезжают с Дальнего Востока, последние, пятая армия. И те, кого вывели с севера у нас - от Киева, Чернигова и Сум», - рассказал Арестович.



По его словам, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска, выведенные с севера, еще не готовы к наступлению.