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Зеленский связал бои в Мариуполе с возможностью встречи с Путиным

10 апреля 2022, 13:04

Зеленский связал бои в Мариуполе с возможностью встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский, говоря о военно-оперативной ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров с президентом России будет зависеть от того, насколько долго украинские военные удержат свои позиции в этом городе.

«Мариуполь — это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется. Мы воюем. Мы сильные. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее наша позиция будет на востоке государства. И наши позиции будут более сильными в ООС. И, если они будут более сильными, то и стол переговоров будет для нас более близким, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ», — сказал Зеленский в интервью APNews.

В то же время, как отметил глава государства, если позиции Украины будут ослабевать, встреча с Владимиром Путиным может не состояться.

«Если у нас ситуация будет слабой во всех этих направлениях, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой. И даже, может, неинтересной для РФ. Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат, в нашу победу», — добавил Зеленский.

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